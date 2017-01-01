Польщі потрібні українці, але не біженці

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters

Минулого року лише 16 осіб з України отримали статус біженця в Польщі

Історія пані Людмили закінчилася добре. Після того, як вона втекла з дітьми з прифронтового Маріуполя і приїхала в Польщу, їй загрожувала депортація, яка врешті не відбулася. Кореспондент програми «Польща і світ» з’ясував, скільки біженців з України прийняла Польща і скільки з них опинилося в подібній ситуації, як пані Людмила. Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло говорила навіть про мільйон українців, хоча це суперечить статистиці.





Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло нарахувала мільйон біженців з України

Розповіді біженців з Маріуполя, Донецька чи Луганська схожі. У 2014 році, коли почалася війна, завдяки міжнародному правовому захисту вони втекли із зони бойових дій, про що повідомляли вже стоячи на польському кордоні. Згідно з правилами, відповідь про офіційний притулок з відомства біженці мають отримати протягом шести місяців.

«Однак процедура надання міжнародного захисту тривала 30 місяців», – пояснює Юлія Єщенко, яка виїхала з Маріуполя. Весь цей час українці облаштовували нове життя в Польщі: знайшли житло, вчили мову і пішли на роботу.

«Протягом цього часу ці люди стали цілком інтегрованими. Але це не змінює того факту, що врешті може виявитися, що їм доведеться повернутися через відмову в офіційному притулку», – говорить Олександра Пульхни, консультант з питань мігрантів і біженців Товариства юридичної інтервенції.

У такій ситуації опинився Володимир Соломко, який разом із сім'єю приїхав з Маріуполя у Мальборк. Як він сказав, «буквально втік від снарядів». У Польщі в родині народився другий син. Старший ходить до школи і радіє життю, в якому немає війни. Але Соломки отримали відмову в офіційному притулку вже двічі.





Сім'я Соломків

«У будь-який момент може прийти остаточна відмова, і ми повинні будемо повернутися», – визнає чоловік.

Слова прем'єр-міністра проти статистики

Рішення з таких питань приймає Управління у справах іноземців. «Важко узагальнювати справи, що стосуються іноземних громадян, які походять з тієї чи іншої країни, бо кожен випадок є унікальним, кожна історія відрізняється від іншої», – говорить прес-секретар Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

«З рішень, прийнятих відомством, – як зазначає кореспондент програми «Польща і світ», – можна відзначити певну тенденцію відносно українців. Особливо багатослівною є статистика за 2016 рік».

У 2016-му 1229 осіб подали заяви про надання міжнародного захисту. Лише 16 осіб з України отримали статус біженця в Польщі.

Прем'єр-міністр Беата Шидло під час дискусії в Європарламенті, яка відбулася на тему ситуації в Польщі (19 січня 2016 року), говорила також про прийнятих Польщею українців. «Польща прийняла близько мільйона біженців з України, людей, яким ніхто не хотів допомогти, наразі вони у нас, і ми піклуємось про них», – запевнила глава уряду.

Хоча Управління у справах іноземців, яке представляє польський уряд, замість того, щоб допомагати, навпаки, хвалиться, що його рішення, як правило, беззаперечні. «Дуже рідко трапляється, щоб наші рішення були змінені через більш високі інстанції», – заявив Дудзяк.

Допомога з боку неурядових організацій

Українцям – біженцям з Донбасу допомагають де-факто неурядові організації. «Ми допомагаємо сформулювати всі відповідні документи польською мовою. Ми не можемо написати їх від А до Я, але ми перекладаємо їх, щоб вони були написані правильно», – розповіла Клавдія Івіцька з Центру підтримки іммігрантів у Гданську.

Ситуація Володимира Соломка також має інший вимір. Чоловік є програмістом і працює за фахом. Польська ж економіка потребує українців з більш низькою кваліфікацією.

«Щоб праця українців була ефективнішою для польської економіки, щоб це було вигідно для роботодавців, для нашого економічного розвитку, необхідне постійне проживання і працевлаштування цих людей», – переконаний Гжегож Бачевські з Конфедерації польських працедавців «Левіатан».

Джерело: tvn24

Переклад Зоряни Варені для «Главкома»