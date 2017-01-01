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    Вночі невідомі обстріляли Генконсульство Польщі у Луцьку

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    Будівля Генконсульства Польщі у Луцьку
    Будівля Генконсульства Польщі у Луцьку

    Правоохоронці припускають, що стріляли з гранатомета

    Сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, 22 б.
    Прострілено дах приміщення консульства, вікно під цим місцем розбите. Цілилися у крайнє вікно зі сторони вулиці Глушець, повідомляє «Волинь 24».

    Напад стався десь близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух. 
    Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета чи якогось іншого «серйозного озброєння». 
    Віце-консул Кшиштоф Савіцкі підтвердив, що вночі невідомі стріляли в приміщення консульства.

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    Вночі невідомі обстріляли Генконсульство Польщі у Луцьку
    Вночі невідомі обстріляли Генконсульство Польщі у Луцьку
    Вночі невідомі обстріляли Генконсульство Польщі у Луцьку
    Вночі невідомі обстріляли Генконсульство Польщі у Луцьку
    Вночі невідомі обстріляли Генконсульство Польщі у Луцьку

    Територія консульства оточена патрульними. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції.

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