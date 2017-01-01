Корчак розповіла, скільки ще реєстр декларацій працюватиме некоректно

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Наталя Корчак

Проблему зі збоями реєстру може бути вирішено, оскільки у нас передбачено на це 40 млн

Голова Нацагентства із запобігання корупції Наталя Корчак стверджує, що необхідні для усунення збоїв у роботі реєстру е-декларацій сервери може бути закуплено лише у травні. Про це вона заявила на засіданні антикорупційного комітету Ради.

«Проблему зі збоями реєстру може бути вирішено, оскільки у нас передбачено на це 40 млн, але ми можемо їх використати лише з 1 травня, як це перебачено Мінфіном», – зазначила вона.

Як повідомлялося, вона також заявляла, що технічне завдання Мін'юсту передбачало обробку 150–200 тис. документів, проте сьогодні реєстр обробляє понад мільйон декларацій.

Нагадаємо, що 1 квітня завершився другий етап е-декларування, який почався 1 січня 2017 року, під час якого декларації мали подати всі публічні службовці України – близько 700–800 тисяч службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.

Під час першого етапу (з 1 вересня) декларації подавали вищі посадові особи та службовці середнього рівня.