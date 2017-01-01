Корчак зізналася, що сама преміювала себе і членів НАЗК на сотні тисяч гривень

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Глава НАЗК

Агентство делегувало питання преміювання мені – глава НАЗК

Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак визнала, що сама ініціювала та затверджувала виділення собі та іншим членам агентства багатотисячних премій. Про це вона заявила на засіданні антикорупційного комітету Ради.

«Премії нараховувалися всім однаково. Агентство делегувало питання преміювання мені. Ми разом сиділи, всі члени агентства були при цьому присутні. Не будемо переводити зараз у сміх і гріх це питання», – сказала Корчак, викликавши сміх в учасників засідання.

Нагадаємо, що голова НАЗК Наталія Корчак отримала премію в розмірі 200 тис. грн. Вона пояснила в Раді, що отримала ці гроші за виконану роботу, до того ж лише один раз.

Як повідомлялося, Корчак задекларувала 1 млн 382 тис. 639 гривень доходів за 2016 рік.