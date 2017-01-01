Корчинський: Не варто брати іноземців в уряд

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Дмитро Корчинський

Громадський діяч Дмитро Корчинський каже, що наймані в Україні іноземці показали себе неефективно

Правила ввічливості існують для всіх, тому не можна дозволяти іноземцям, які приїздять до України, нахабно вести себе і сварити українських політиків. Таку думку висловив громадський діяч Дмитро Корчинський в ефірі телеканалу ZIK.

«Іноземці, які приїздять до України, мають право найматися тут на роботу. Проте не варто брати їх в уряд, адже як з’ясувалося, усі вони проявили себе не дуже добре, або принаймні виявилися не ефективними і не кращими, ніж українці», – вважає Корчинський.

Щодо ж іноземних журналістів, проти яких Корчинський висловлювався не раз, то в українській ситуації, на думку політика, вони взагалі не розуміються.

«У медіа взагалі не потрібні іноземці, вони нічого тут не розуміють, і для того, щоб їм інтегруватися в суспільстві, то треба прожити чи не все життя. Я вважаю, що з боку іноземців дуже некоректно приїздити до нас і починати критикувати українських політиків, нашого президента та і таке подібне. Правила ввічливості існують для всіх, і не можна дозволяти ці правила порушувати», – вважає Дмитро Корчинський

Нагадаємо, Дмитро Корчинський висловлювався проти діяльності та роботи вбитого в Україні білоруського журналіста Павла Шеремета. Корчинський записав відеозвернення, у якому говорить, що в Україні й без іноземців вистачає гарних представників медіа.

Джерело: zik.ua