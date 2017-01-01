Півтора місяця роботи Яресько у Пуерто-Ріко: влада країни оголосила про банкрутство

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Наталія Яресько

Офіційний борг Пуерто-Ріко складає $123 млрд

Влада Пуерто-Ріко оголосила про неспроможність погасити борги у сумі $123 млрд і офіційно ініціювала процедуру банкрутства держави.

Про це повідомляє «Страна».

У своєму листі до Конгресу США губернатор Пуерто-Ріко Рікардо Росело зазначив, що з такими боргами територія, контрольована Сполученими Штатами, не здатна забезпечувати своїм жителям послуги на гідному рівні.

Економіку саме цієї країни рятувала з середини березня екс-міністр фінансів Наталія Яресько, яка була призначена виконавчим директором Ради фінансового контролю та управління Пуерто-Ріко. Реалізація плану фінансового відновлення мала стати першим кроком, який поверне впевненість і стабільність інвесторам і 3,5 мільйонам громадянам США.

Пуерто-Ріко - залежна від США територія, яка має статус «неінкорпорованої організованої території», тобто знаходиться під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною; дія на території Конституції США обмежена; верховна влада належить Конгресу США, але територія має власну систему самоврядування; розташована в Карибському морі на острові Пуерто-Ріко, входить до групи Великих Антильських островів.

Зазначимо, що зарплата екс-міністра фінансів України Яресько на новій посаді складала 625 тисяч доларів на рік.

Як відомо, у грудні 2014 року Наталія Яресько була призначена міністром фінансів України та займала цю посаду до квітня 2016 року.