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    Країни Східної Європи закликали США не знімати санкції з Росії

    • Сьогодні, 10:39
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    Країни засудили втручання РФ у їхні внутрішні справи, включно з кібератаками

    Східноєвропейські країни закликали Сенат не знімати санкції з Росії. Посли Латвії, Польщі, Грузії, Литви та Естонії виступили разом із Павлом Клімкіним на слуханнях американського Сенату з приводу активності Росії у Східноєвропейському регіоні.

    Країни засудили втручання РФ у їхні внутрішні справи, включно з кібератаками, і наполягли на тому, що санкції проти Росії не мають бути зняті найближчим часом, повідомляє Reuters.

    Представники країн також зазначили, що усвідомлюють російську загрозу їхній енергетичній безпеці і намагаються диверсифікувати джерела енергії. На думку східноєвропейських країн, інші країни також повинні зменшити залежність від російського газу.

    Як повідомлялося, сьогодні Україна вдруге надасть свої аргументи у Міжнародному суді ООН.

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