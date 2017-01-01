Країни Східної Європи закликали США не знімати санкції з Росії

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Країни засудили втручання РФ у їхні внутрішні справи, включно з кібератаками

Східноєвропейські країни закликали Сенат не знімати санкції з Росії. Посли Латвії, Польщі, Грузії, Литви та Естонії виступили разом із Павлом Клімкіним на слуханнях американського Сенату з приводу активності Росії у Східноєвропейському регіоні.

Країни засудили втручання РФ у їхні внутрішні справи, включно з кібератаками, і наполягли на тому, що санкції проти Росії не мають бути зняті найближчим часом, повідомляє Reuters.

Представники країн також зазначили, що усвідомлюють російську загрозу їхній енергетичній безпеці і намагаються диверсифікувати джерела енергії. На думку східноєвропейських країн, інші країни також повинні зменшити залежність від російського газу.

Як повідомлялося, сьогодні Україна вдруге надасть свої аргументи у Міжнародному суді ООН.