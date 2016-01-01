Кремль витратить на утримання армії в Сирії ще 130 млрд рублів - ЗМІ
- 25 Грудня, 19:09
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П’ять місяців, що минули, обійшлися Росії в 33 мільярди рублів
Росія буде змушена витратити на утримання угруповання в Сирії ще 120-130 млрд рублів.
Про це повідомляє «Комерсант».
Як зазначається, зі слів Путіна відомо, що п'ять місяців війни обійшлися військовому бюджету РФ в 33 млрд руб. (без урахування поповнення арсеналів і ремонту техніки).
Високопоставлене джерело видання в Міноборони РФ стверджує, що частина цих коштів була перекинута за рахунок відмови від проведення навчань на території Росії, частина - за рахунок економії інших статей бюджету.
За даними «Комерсанта», утримання угруповання в Хмеймимі (не менше 50 літальних апаратів, системи ППО, військовий і обслуговуючий персонал) і Тартусі (комплекси З-300В4, кораблі і арсенали), а також маневри «Адмірала Кузнєцова» повинні коштувати приблизно 120-130 млрд руб.
Раніше російський військовий експерт Михайло Александров закликав реалізувати в Україні сирійський варіант ведення війни.