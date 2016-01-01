США ввели санкції проти російського банку і міністрів Сирії

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Санкції були введені відносно шести сирійських міністрів

Американське міністерство фінансів запровадило санкції проти керівництва російського Темпбанк і шести міністрів Сирії, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Повідомляється, що санкції були введені відносно заступників голови правління банку Миколи Ахломова, Ірини Коженкової та Олени Апанасенко, голови наглядової ради Андрія Дубиняк, членів ради Володимира Гаглоєва, Леоніда Решетнікова, Аркадія Вайнштейна і Олени Жирової.

Також санкції були введені відносно сирійських міністрів промисловості, комунікацій і технологій, фінансів, транспорту, інформації, а також нафти і мінеральних ресурсів.