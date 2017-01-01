Кремль злякався мітингів та погрожує арештами і штрафами

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Мітинг проти корупції. Владивосток

Московська поліція попереджає, що особиста безпека учасників акції в столиці РФ проти корупції у вищих ешелонах російської влади «під загрозою» та нагадує про штрафи та арешти

«ГУ МВС Росії по м. Москві вживатиме всі необхідні заходи для забезпечення правопорядку. Разом з тим московська поліція і міська влада офіційно попереджають, що захід незаконний, і в сучасних умовах зростає ризик провокаційних дій, спрямованих на порушення громадського порядку. У цьому випадку ваша особиста безпека може опинитися під загрозою», - йдеться у повідомленні прес-службп московської поліції.

Вона зроблена у зв`язку із проведенням мітингів проти корупції у владі, які відбуваються сьогодні у різних містах РФ та заплановані також у Москві. На 26 березня мітинги проти корупції заплановані в кількох десятках російських міст.

Учасникам несанкціонованої опозиційної акції в Москві згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (КпАП) загрожують штрафи до 20 тис. рублів і арешти до 15 діб, а за хуліганські дії - аж до кримінальної відповідальності.

Заявляється, що відповідальність за безпеку громадян, зокрема, покладається законом і на організаторів публічного заходу, про що вони були офіційно попереджені. Поліція «переконливо просить» утриматися від участі в неузгодженому заході 26 березня на Тверській вулиці. Акція запланована на 14.00 за київським часом. На мітингах у російських містах затримали вже кілька десятків людей.

Як повідомовляв «Главком», у Владивостоку на сьогоднішньому мітингу проти корупції поліцейські затримали щонайменше 30 осіб. Акція, що відбулась на Привокзальній площі, не була узгоджена міською владою. За оцінкою видання VL.Ru, на мітинг прийшли близько тисячі осіб.

«ОВС-Інфо» пише, що затримання почалися відразу після початку мітингу; поліція вихоплювала окремих людей з натовпу. VL.Ru повідомляє, що поліцейські ведуть «найактивніших». Після початку масових затримань частина мітингувальників перемістилася до Фрунзенському РУВС, куди відвезли затриманих.