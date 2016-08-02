Крим ваш: Офіційний російський сайт визнав півострів частиною України

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Україну на карті Європи росіяни зобразили з Кримом, який розфарбований жовто-синім кольором

Російська редакція телеканалу «Євроспорт» на своєму сайті визнала анексований РФ півострів Крим територією України.

На ресурсі опублікували для читачів спеціальний тест під назвою «Вгадай фінал єврокубка по стадіону».

В якості ілюстрації до матеріалу журналісти вибрали карту Європи, де були виділені кордони різних держав. Україна зображена з Кримом, який розфарбований жовто-синім кольором, хоча український прапор творці ілюстрації примудрилися перевернути.

«Зате Крим, як і належить, в складі України», – написали в коментарях.