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    Крим ваш: Офіційний російський сайт визнав півострів частиною України

    • Сьогодні, 06:59
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    Україну на карті Європи росіяни зобразили з Кримом, який розфарбований жовто-синім кольором

    Російська редакція телеканалу «Євроспорт» на своєму сайті визнала анексований РФ півострів Крим територією України.

    На ресурсі опублікували для читачів спеціальний тест під назвою «Вгадай фінал єврокубка по стадіону».

    В якості ілюстрації до матеріалу журналісти вибрали карту Європи, де були виділені кордони різних держав. Україна зображена з Кримом, який розфарбований жовто-синім кольором, хоча український прапор творці ілюстрації примудрилися перевернути.

    «Зате Крим, як і належить, в складі України», – написали в коментарях. 

    Джерело: РБК
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