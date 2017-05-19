«Кримський диверсант» Штибліков уклав угоду з російським слідством - журналіст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Штибліков

Справа Штиблікова буде розглядатися окремо і в особливому порядку без вивчення доказів провини, яку він ймовірно визнав, заявив кореспондент

Затриманий окупантами у справі «кримських диверсантів» Дмитро Штибліков уклав досудову угоду зі слідством.

Про це повідомляє «Медиазона» з посиланням на журналіста Антона Наумлюка.

За його даними щодо Штиблікова організований «особливий порядок прийняття судового рішення при укладенні досудової угоди про співпрацю».

«Це означає, що він співпрацює зі слідством, його справа буде розглядатися окремо і в особливому порядку без вивчення доказів провини, яку він ймовірно визнав», - написав Наумлюк у Facebook.

Раніше затриманим кримчанам Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову і Олексію Бессарабову, яких звинувачують у підготовці «диверсій» на території окупованого Криму, так званий Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт ще на два місяці, до 8 липня

Востаннє Ленінський районний суд тимчасово окупованого Севастополя продовжував «українським диверсантам» арешт до 8 травня 2017 року.

«Главком» раніше повідомляв, що на початку листопада 2016 року окупанти заарештували трьох затриманих в окупованому Криму нібито «українських диверсантів». У той же час українська сторона вважає заяву Федеральної служби безпеки РФ про нібито затримання українських диверсантів в окупованому Криму черговим фейком.