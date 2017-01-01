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    Криваві сутички в Македонії: поранено 77 осіб

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    Криваві сутички в Македонії: поранено 77 осіб
    Криваві сутички в Македонії: поранено 77 осіб
    Криваві сутички в Македонії: поранено 77 осіб
    Криваві сутички в Македонії: поранено 77 осіб
    Криваві сутички в Македонії: поранено 77 осіб
    • Сьогодні, 10:06
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    Cеред поранених - 22 поліцейських та троє македонських депутатів

    Під час сутичок між демонстрантами та поліцією, які сталися біля будівлі парламенту Македонії і всередині самого парламенту ввечері у четвер, 27 квітня, було поранено 77 осіб. Як повідомляє агентство AP з посиланням на дані поліції, серед поранених - 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

    Демонстранти, багато з яких - прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Під час сутичок у парламенті був поранений лідер соціал-демократів Зоран Заєв і кілька його однопартійців.

    Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив із телезверненням, у якому закликав до спокою та «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

    Глибока політична криза в Македонії триває з грудня минулого року. Політична сила екс-прем'єра Груєвскі виграла вибори взимку, проте не змогла відновити коаліцію та призначити уряд. Зокрема, правляча консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимоги запровадити албанську як другу офіційну мову.

    Джерело: DW

    Македонія
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