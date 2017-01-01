ЄС засудив захоплення парламенту Македонії

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Штурм парламенту Македонії

ЄС закликає всі політичні сили Македонії дотримуватися конституції країни

Євросоюз закликає політичні сили Македонії до діалогу і засуджує напад на будівлю парламенту, який стався в четвер ввечері. Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні і єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоханнеса Гана.

«Ми рішуче засуджуємо напади на членів парламенту в Скоп'є. Акти насильства в парламенті є повністю неприйнятними, і ми закликаємо до спокою і стриманості. МВС і поліція повинні забезпечити безпеку парламенту та його членів. Демократія повинна йти своєю чергою. Ми з задоволенням відзначаємо обрання Талата Джафері спікером парламенту», - йдеться у повідомленні.

У заяві відзначається, що політичний діалог в інституціях - це єдиний шлях, і ЄС закликає всі політичні сили дотримуватися конституції країни і діяти в дусі демократичних принципів, порядності та здорового глузду.

«Колишня Югославська Республіка Македонія є країною-кандидатом і Європейський Союз готовий працювати з парламентом щодо необхідних реформ, щоб рухати країну вперед по європейському шляху», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, демонстранти в четвер проникли в будівлю Зборів (парламенту) республіки після обрання спікером етнічного албанця Талата Джафері і побили лідера опозиції Зорана Заєва і декількох депутатів його Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ).

Уточнюється, що перед цим поранення в ході інциденту з протестуючими отримали Заєв, Дам’ян Манчевскі і албанський депутат Зіядін Села.

Спеціальний підрозділ МВС Македонії провів операцію зі звільнення депутатів, яких блокували в прес-центрі парламенту республіки демонстранти руху «За єдину Македонію». Бійці поліцейського спецназу вивели депутатів СДСМ і нового голову Зборів Талата Джафері.

Джерело: УНІАН