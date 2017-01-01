Курченко живе на Рубльовці в палаці за $35 млн

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Сергій Курченко

Офіси пов'язаних з Курченком структур знаходяться в Москва-сіті

Олігарх-утікач Сергій Курченко, оголошений в Україні в розшук за розкрадання в особливо великому розмірі, ні в чому собі не відмовляє в Москві. Про це повідомляє The Insider.

Водії Курченко розповіли, що живе він на Рубльовці, в Жуківці XXI. Його особняк знаходиться в самому центрі елітного селища. На сайті агентства нерухомості «Слов'янський двір» вказана вартість особняка - $35 млн. Для порівняння - це в сім разів дорожче вілли екс-дружини президента Людмили Путіної (Очеретної) і майже в 10 разів дорожче особняка дочки Путіна - Катерини Тихонової. Хіба що з палацом самого Путіна Курченко конкурувати не може.

У будинку є все найнеобхідніше: дегустаційний і винний льох, вітальня з каміном, музична вітальня, парадна кухня-їдальня і поварська кухня, гараж на 4 машини і басейн із зоною СПА і тренажерними залами, 5 спалень (деякі - знову ж таки - з камінами ), 6 ванних кімнат, домашній кінотеатр з холом і баром, кілька ліфтів, і багато іншого.

Крім того, The Insider повідомляє, що офіси пов'язаних з Курченком структур займають 46-й і частину 47-го поверху блоку «С» «Вежі на набережній» в Москва-сіті. На 47-му поверсі знаходиться офіс «Комітету порятунку України», який очолює Микола Азаров (екс-прем'єр України) і Володимир Олійник (екс-депутат Верховної Ради).

Курченко регулярно зустрічається з екс-депутатами Верховної Ради Оленою Бондаренко та Володимиром Сальдом, а також з Ігорем Бакаєм - українським олігархом, який перебрався в Москву в нульові. В Україні Бакая називають «завгоспом Кучми».

За даними The Insider, Курченко веде в Москві активне ділове життя: він періодично буває в адміністрації президента та уряді Росії, офісах «Роснєфті», «Лукойлу», «Газпромбанку», ВТБ, «Першого чесько-російського банку», «Роскосмосі» і ін.