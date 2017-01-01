Латвія зафіксувала російські кораблі біля своїх берегів

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Російський корвет Liven 551

Судна РФ зайшли в економічну зону Латвії

Три російські військових кораблі наблизилися до кордонів Латвії.

Про це у Twitter повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії.

«У водах латвійської ексклюзивної економічної зони в чотирьох милях від територіальних вод констатовано корвети Liven 551, «Серпухов 603» і «Моршанск 824», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 26 квітня збройні сили Латвії виявили неподалік від державного кордону російський підводний човен.

«Главком» також повідомляв, що у суботу в акваторію Чорного моря зайшов ракетний есмінець 6-го флоту США класу Arleigh-Burke USS Oscar Austin.