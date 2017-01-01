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    Латвія зафіксувала російські кораблі біля своїх берегів

    • Сьогодні, 04:19
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    <p>Російський корвет Liven 551</p>

    Російський корвет Liven 551

    Судна РФ зайшли в економічну зону Латвії

    Три російські військових кораблі наблизилися до кордонів Латвії.

    Про це у Twitter повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії.

    «У водах латвійської ексклюзивної економічної зони в чотирьох милях від територіальних вод констатовано корвети Liven 551, «Серпухов 603» і «Моршанск 824», йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що 26 квітня збройні сили Латвії виявили неподалік від державного кордону російський підводний човен.

    «Главком» також повідомляв, що у суботу в акваторію Чорного моря зайшов ракетний есмінець 6-го флоту США класу Arleigh-Burke USS Oscar Austin.

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