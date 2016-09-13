У Чорне море зайшов американський есмінець Oscar Austin

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Фото @YorukIsik USS Oscar Austin (DDG79)

Ракетний корабель буде у цих водах до 21 травня

В акваторію Чорного моря зайшов ракетний есмінець 6-го флоту США класу Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79). Як пише журналіст Андрій Клименко, американський корабель буде знаходитись у цих водах до 21 травня.

Нагадаємо, Велика Британія вперше з часів холодної війни направить в акваторію Чорного моря есмінець HMS Diamond. Есмінець, обладнаний новітніми зенітними ракетами, попрямує до берегів України. На його борту перебуватимуть до 60 морських піхотинців.

HMS Diamond буде вести цільову групу НАТО і допомагати захищати 650 британських військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях в Україні.

Як повідомлялося, найбільший корабель морських сил самооборони Японії буде охороняти американські судна постачання, які супроводжують авіаносець «Карл Вінсон» у поході до Корейського півострова.