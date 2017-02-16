Лавров обурився, що Тіллерсон відмовився потиснути йому руку на камери

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Видання Bloomberg назвало зустріч держсекретаря США Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим «незручною»

Зустріч російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Бонні у рамках саміту G20 стала дуже «незручною».

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відзначається, що протокол диктує обмін рукостисканнями і банальними привітаннями перед камерами. Однак рішення Тіллерсона проводити зустріч без журналістів викликало подив у його російського колеги.

На думку агентства, американський держсекретар все ще пристосовується до ролі ведучого дипломата США, чим і викликаний це «незграбний момент». Також за результатами зустрічі він зачитав перед ЗМІ свою першу офіційну заяву.

«У нас з міністром Лавровим була дуже продуктивна зустріч. Ми обговорили широке коло питань, які представляють взаємні інтереси», - заявив Тіллерсон.

Також він пообіцяв співпрацювати з Росією в тих галузях, де обидві сторони можуть знайти спільну мову. Потім за даними ЗМІ, він покинув місце зустрічі, не звертаючи уваги на питання репортера, який запитав, чи зустрічав він Лаврова раніше.

Нагадаємо, перша зустріч нового глави Держдепартаменту США Рекси Тіллерсона та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Бонні відбулась 16 лютого, напередодні міністерського засідання G20.

За підсумками переговорів обидві сторони висловили готовність працювати над поліпшенням двосторонніх відносин, проте ніяких важливих рішень і домовленостей не ухвалили. Також сторони не піднімали і питання антиросійських санкцій.