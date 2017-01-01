Лавров вкотре звинуватив Україну у зриві Мінських угод

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Сергій Лавров

Міністр РФ звинуватив Україну в організації на регулярній основі збройних провокацій на лінії зіткнення

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Київ саботує виконання Мінських домовленостей, проте альтернативи їм немає.

«У нас викликає велике занепокоєння те, що відбувається з виконанням Мінських домовленостей. Перш за все внаслідок саботажу з боку київської влади, прикладів тому безліч», – заявив він в інтерв'ю телеканалу «Мир».

Міністр РФ звинуватив Україну в повному саботажі політичного процесу і в організації на регулярній основі збройних провокацій на лінії зіткнення, «щоб мати привід не виконувати політичну частину комплексу заходів, який було схвалено у Мінську».

«Фактів на цей рахунок предостатньо, в тому числі у звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», – стверджує Лавров.

«Але в той же час президент Путін наголосив, як і канцлер Меркель, між іншим, що, незважаючи на все це, альтернативи Мінським домовленостям ми зараз не бачимо, нічого більш конструктивного зараз розробити не вдасться», – сказав він.

Тому, як зазначив російський міністр, необхідно продовжити роботу в рамках «нормандського формату» і контактної групи з української врегулювання.