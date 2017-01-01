Лещенко заявляє, що кандидатуру аудитора НАБУ затвердили незаконно, але що робити далі – не знає

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Сергій Лещенко

Сто відсотків, що за затвердження кандидатури Найджела Брауна голосуватимуть на сьогоднішньому вечірньому засідання Верховної Ради – нардеп

Затвердження Найджела Брауна кандидатом на аудитора Національного антикорупційного бюро є незаконним, як і саме засідання, на якому це затвердження відбулося. Про це в коментарі «Главкому» розповів нардеп БПП Сергій Лещенко.

«За регламентом, засідання можуть скликатися головою за 24 години. І він його скликав на завтра, на 14:15… Сьогодні о дев’ятій ранку в комітет прийшло звернення групи депутатів, які представляють провладну групу в БПП, щоб вони о 9:15 ранку сьогодні зібрались. Потім вони зібрались в обід, але так само було це засідання нелегітимним», – розповів він.

Лещенко наголосив: «Сто відсотків, що за затвердження кандидатури Найджела Брауна голосуватимуть на сьогоднішньому вечірньому засідання Верховної Ради. Влада поспішала, щоб сьогодні це рішення вже ухвалити».

За словами нардепа, його подальші кроки із соратниками – апелювання до громадськості, що сталося порушення регламенту, що відбувається знищення антикорупційних органів.

Разом із тим на запитання, чи збирається Лещенко позиватися до суду з приводу цього порушення, він відповів: «Позиватись до суду має хтось із суб’єктів правового конфлікту», однак на уточнення «Главкома», хто має звернутися до суду, Лещенко відповів: «Поки що не знаю».