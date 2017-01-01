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    Глава НАБУ: президентська партія намагається мене звільнити

    • Сьогодні, 18:49
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    Артем Ситник
    Артем Ситник

    Ситник каже, що йому не було відомо про плани депутатів представити нову кандидатуру аудитора

    Те, що депутати від БПП і «Народного фронту» запропонували свою кандидатуру аудитора НАБУ, свідчить, що нардепи шукають можливість такими діями змінити керівництво НАБУ. Таку думку висловив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю виданню «Фокус».

    Як відомо, звільнити директора НАБУ можна тільки за результатами аудиту, який проводять три незалежних аудитора - по одному від парламенту, уряду і президента.

    «Вони вже почали реалізовувати цю ідею. Наскільки я пам'ятаю, їм не вистачило всього 14 голосів на прийняття цього рішення», - сказав Ситник.

    Директор НАБУ також додав, що йому не було відомо про плани депутатів представити нову кандидатуру аудитора. «Але я відчував на рівні інтуїції, що щось буде, тому, чесно, не був навіть здивований. Коли почався цей цирк, мені було неприємно не як директору НАБУ, а як громадянину України… Річ у тім, що цей непрозорий аудит, який призначать, - удар не тільки по мені, а по всій Україні. Це стане переконливим доказом відсутності політичної волі нашої еліти на боротьбу з корупцією», - підкресли Ситник.

    Як повідомлялось, Ситник раніше заявляв, що після затримання екс-глави Фіскальної служби Романа Насірова керівництво НАБУ не отримувало дзвінків з Адміністрації президента, однак великий опір у цій справі постійно відчуває. 

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    БПП НАБУ Артем Ситник Народний фронт
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