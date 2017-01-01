  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Лідер «Білого молота» знайшовся у Києві

    • Сьогодні, 15:56
    • Розсилка

    За словами Коханівського, Горанін згодом розповість про своє «зникнення»

    Лідер організації «Білий молот» Владислав Горанін знайшовся у Києві.

    Про це повідомив лідер ОУН Микола Коханівський на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Горан знайшовся. Деталі свого викрадення він опублікує в своїй заяві, яка незабаром вийде», – написав він.

    Нагадаємо, раніше в організації звинуватили СБУ у викрадення Владислава Гораніна. Проте СБУ відкинула ці звинувачення.

    Нагадаємо, у понеділок нардеп Андрій Лозовий повідомив, що в Києві на перехресті вулиць Васильківської та Стельмаха невідомі викрали громадського активіста, голову радикальної організації «Білий молот» Владислава Гораніна. На офіційній сторінці «Білого молота» у «ВКонтакте» додають, що активіста відвезти у напрямку Голосіївського лісу.

    Читайте також
    Київ активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ