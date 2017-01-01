Лідер «Білого молота» знайшовся у Києві

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За словами Коханівського, Горанін згодом розповість про своє «зникнення»

Лідер організації «Білий молот» Владислав Горанін знайшовся у Києві.

Про це повідомив лідер ОУН Микола Коханівський на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Горан знайшовся. Деталі свого викрадення він опублікує в своїй заяві, яка незабаром вийде», – написав він.

Нагадаємо, раніше в організації звинуватили СБУ у викрадення Владислава Гораніна. Проте СБУ відкинула ці звинувачення.

Нагадаємо, у понеділок нардеп Андрій Лозовий повідомив, що в Києві на перехресті вулиць Васильківської та Стельмаха невідомі викрали громадського активіста, голову радикальної організації «Білий молот» Владислава Гораніна. На офіційній сторінці «Білого молота» у «ВКонтакте» додають, що активіста відвезти у напрямку Голосіївського лісу.