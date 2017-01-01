В Києві викрали голову організації «Білий молот»

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Владислав Горанін

В організації натякають, що до викрадення Гораніна причетні українські спецслужби

В Києві на перехресті вулиць Васильківської та Стельмаха невідомі викрали громадського активіста, голову радикальної організації «Білий молот» Владислава Гораніна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Андрій Лозовий.

«Боюсь, це чергова спецоперація московської агентури тут. Вони істерять і йдуть ва-банк, бо якщо зараз не візьмуть Україну - не візьмуть вже ніколи», - припускає Лозовий.

Натомість на офіційній сторінці «Білого молоту» ВКонтакті додають, що активіста відвезти у напрямку Голосіївського лісу.

«На Гораніна скоїли напад, заламали і заштовхали до машини. Очевидці стверджують, що чолов'яги душили Гораніна, і кричали при цьому «стояти, СБУ!» . Машина поїхала по вул. Стельмаха у напрямку Голосіївського лісу. Наразі місцезнаходження Гораніна невідоме. Дружина сказала, що Владислав виїхав на захист дипломної роботи, але за деякий час знайомі очевидці повідомили її про те,що побачили», - повідомили в організації.

Як відомо, Владислав Горанін також був засновником засновником Всеукраїнської акції підвищення національної свідомості «Україна — це я!».