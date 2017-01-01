Лікарі прооперували двох бійців АТО, які постраждали під час заворушень в Полтаві

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Протести в Полтаві

Одному із поранених зробили дві операції

У Полтаві прооперували учасника АТО Олександра Кобу, який постраждав під час заворушень біля газетної арки по вулиці Соборності. Чоловіку зробили дві операції. Також прооперували другого постраждалого Дмитра, який також виявився учасником АТО.

Про це повідомила волонтер Наталія Гранчак у Facebook.

«Операції у Сашка щойно завершилися. Переводять в реанімацію. Все слава Богу! Стан важкий, але головне, що живий і ми прорвемося», - написала Гранчак.

Раніше заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханка повідомив, що у Коби ножові поранення.

Як повідомляв «Главком», в середу близько 19 години біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліцією затримано вісім найбільш активних осіб.