Лисенко: військові в зоні АТО за минулу добу не зазнали втрат

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Фото: Корреспондент Військові ЗСУ в зоні АТО.

У Міноборони розказали, як минула доба в зоні АТО

Минулої доби в зоні бойових дій українські військовослужбовці не зазнали втрат та поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в наслідок бойових дій жоден український воєн не загинув і не зазнав поранен», — сказав Лисенко.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу, з 7 на 8 травня, бойовики 65 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні на території, що перебуває під окупацією самопроголошеної «Донецької народної республіки», на дорозі біля меморіалу «Саур-Могила» сталося два вибухи незадовго до того, як по ній мав проїхати ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.