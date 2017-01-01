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    Лисенко: військові в зоні АТО за минулу добу не зазнали втрат

    • Сьогодні, 13:35
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    Військові ЗСУ в зоні АТО.
    Фото: Корреспондент
    Військові ЗСУ в зоні АТО.

    У Міноборони розказали, як минула доба в зоні АТО

    Минулої доби в зоні бойових дій українські військовослужбовці не зазнали втрат та поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в наслідок бойових дій жоден український воєн не загинув і не зазнав поранен», — сказав  Лисенко.

    Як повідомляв «Главком»,  за минулу добу, з 7 на 8 травня, бойовики 65 разів обстріляли позиції ЗСУ.

    Нагадаємо, сьогодні на території, що перебуває під окупацією самопроголошеної «Донецької народної республіки», на дорозі біля меморіалу «Саур-Могила» сталося два вибухи незадовго до того, як по ній мав проїхати ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
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