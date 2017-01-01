Лише півмільйона пенсіонерів з окупованих територій Донбасу отримують пенсію

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Фото з відкритих джерел Пенсіонери з Донбасу

Наразі з моменту звернення пенсіонера-переселенця до виплати минає небагато часу, запевнив чиновник

Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні чисельність пенсіонерів у 2016 році зменшилась на 357,7 тисячі осіб, або на 2,9%. Але це насамперед пов’язано із ситуацією на сході, бо на непідконтрольних територіях було 1,2 мільйона пенсіонерів, але з них фонд на сьогодні виплачує пенсії лише 548,9 тисячі.

«Тобто частина людей з тих, що залишились на непідконтрольних територіях, узагалі не звертались по пенсійне забезпечення. Деякі зверталися, певний час отримували виплати, але коли треба було підтвердити своє проживання на підконтрольній Україні території, вони цього не зробили, і виплати було припинено. Хоча будь-яка людина, яка звернеться в установленому порядку по пенсійне забезпечення, отримає, в тому числі, всю пенсію за минулий період», – зазначив чиновник.

Як відомо, певний час тому були певні проблеми із виплатами переселенцям, пов’язані з перевірками. У містах переважно Донецької області, зокрема в Бахмуті, перевірки до пенсіонерів могли «йти» по півроку, і весь цей час люди не отримували жодних виплат. Наразі, запевняє пан Зарудний, це питання врегульовано.

«Спочатку, коли це все тільки починалось, у нас не було нормативної бази, напрацювань, були черги. Ми просто не встигали опрацьовувати справи. З того ж Бахмута доводилося вивозити для опрацювання пенсійні справи до Дніпра, Харкова. Та ми вже набули у цих питаннях певний досвід. Зараз з моменту звернення пенсіонера-переселенця до виплати минає небагато часу», – заявив глава фонду.

Він додав, що основний наплив внутрішньо переміщених осіб у фонд був у вересні-жовтні 2015 року і до початку 2016 року. Потім потік пішов на спад.

«Кількість переселенців, яким ми виплачуємо пенсії, більш ніж півроку стабільна. Головне зараз – людина має підтвердити, що перебуває на підконтрольній території. Для цього при місцевих органах влади утворено відповідні комісії. Людина надає комісії підтвердження того, що вона живе на підконтрольній території. Комісія виносить рішення і Пенсійний фонд здійснює виплати», – резюмував голова ПФУ.

Нагадаємо, в уряді озвучили умови для підвищення пенсій з 1 жовтня.

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