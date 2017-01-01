Літаки РФ завдали удару по союзним з США силам у Сирії

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Після декількох дзвінків росіянам та сповіщення про їхню помилку за спеціальними військовими каналами, бомбардування припинилися

Російські військові літаки помилково атакували сили коаліції, підтримуваної Сполученими Штатами, у декількох невеликих селах на півночі Сирії.

Про це повідомляє AFP.

«Кілька російських літаків режиму бомбили деякі села, і вони, на мою думку, вважали, що там були члени «Ісламської держави», але насправді там перебували наші сили Сирійської арабської коаліції», — сказав командувач силами США, що борються з «ІД» в Іраку та Сирії Стівен Таунсенд.

За його словами, після декількох дзвінків росіянам та сповіщення про їхню помилку за спеціальними військовими каналами, бомбардування припинилися.