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    Літаки РФ завдали удару по союзним з США силам у Сирії

    • Сьогодні, 22:59
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    Після декількох дзвінків росіянам та сповіщення про їхню помилку за спеціальними військовими каналами, бомбардування припинилися

    Російські військові літаки помилково атакували сили коаліції, підтримуваної Сполученими Штатами, у декількох невеликих селах на півночі Сирії.

    Про це повідомляє AFP.

    «Кілька російських літаків режиму бомбили деякі села, і вони, на мою думку, вважали, що там були члени «Ісламської держави», але насправді там перебували наші сили Сирійської арабської коаліції», — сказав командувач силами США, що борються з «ІД» в Іраку та Сирії Стівен Таунсенд.

    За його словами, після декількох дзвінків росіянам та сповіщення про їхню помилку за спеціальними військовими каналами, бомбардування припинилися.

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