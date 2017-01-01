Трамп у зверненні до Конгресу США наголосив на важливості НАТО

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Президент США повторив свій заклик знищити «радикальний ісламський тероризм»

Президент США Дональд Трамп заявив про рішучу підтримку НАТО і закликав до значного збільшення фінансування військових. Про це він сказав 28 лютого на спільному засіданні обох палат Конгресу.

«Але наші партнери (по НАТО – ред.) мають виконувати свої фінансові зобов’язання. І тепер, ґрунтуючись на наших дуже відвертих дискусіях, вони починають робити саме це. Насправді, я можу вам сказати, що це дуже добре», – вказав президент США.

Трамп повторив багато передвиборних обіцянок, стверджуючи, що американські робітники потерпають від перенесення виробництв за межі США, витрати на охорону здоров’я стрімко зростають, інфраструктура руйнується, а кількість злочинів, здійснених іммігрантами, зростає.

Також президент США повторив свій заклик знищити «радикальний ісламський тероризм», зокрема, угруповання «Ісламська держава».

Під час виборчої кампанії в минулому році заяви Трампа дозволяли припускати, що він піддає сумніву центральне положення договору НАТО, що напад на одного члена альянсу розглядатиметься як напад на всіх. Це стурбувало багатьох членів оборонного союзу.