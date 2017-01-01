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    Лойко: Навальний – корисний для України політик, бо він точно зупинить війну, але навряд чи віддасть Крим

    • Сьогодні, 18:52
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    <span>Сергій Лойко</span>
    Сергій Лойко

    Журналіст впевнений, що на Росію у близькому майбутньому чекає та сама доля, що й на Радянський Союз: вона розпадеться

    Журналіст, фотограф, письменник, автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що на його думку Олексій Навальний – єдина на сьогодні людина в Росії, яка може кинути виклик Путіну.

    «От я зараз читаю в українських блогах, чатах, дискусіях багато досить агресивної критики на адресу Олексія Навального. Читаю, що він – агент Кремля, бо от сказав, що Крим – не бутерброд. Ну, по-перше, підніміть руки, хто вважає, що Крим – це бутерброд? По-друге, одразу відкину всі питання до мене, моя позиція проста: Крим – це Україна, війну на Донбасі було організовано Росією, яка цю війну й продовжує, Навальний мені не друг, не брат, я на нього не працюю. Але Навальний – єдина на сьогодні людина в Росії, яка може кинути виклик Путіну. Хай би що він там казав про Крим! Понад те, він і не може багато чого сказати, адже позиціонує себе як кандидата в президенти, і якщо він скаже, що Крим – це Україна, його посадять на 10 років за сепаратизм», -  розповів журналіст..

    Лойко зазначив, що для України Навальний зараз – найкорисніший російський політик. Бо він руйнує путінський режим.

    «Бо він розбудив молодь, яку, здавалося, розбудити неможливо. Розумію, що українці не беруть участі у виборах у Росії, в російському політичному житті, але своїми негативними відгуками про Навального вони створюють таку атмосферу, що росіяни, читаючи все це, починають сумніватися в Навальному. Але, слухайте, ситуація зараз така: прокинемось – розберемось. Головне – скинути Путіна. Вже гірше ситуації в Україні бути не може. Навальний точно зупинить війну. Чи віддасть він Крим – це вже інше питання. Але з ним принаймні про це можна буде говорити», - вважає автор книги «Аеропорт».

    Він також впевнений, що на Росію у близькому майбутньому чекає та сама доля, що й на Радянський Союз: вона розпадеться.

    «Тоді Крим сам собою повернеться до України», - підкреслив Лойко.

    Нагадаємо, сьогодні  Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію відновити Меджліс.

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