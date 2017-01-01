Лойко: У Путіна немає людей, щоб контролювати захоплену на Донбасі територію

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Автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко

Письменник вважає, що Путіна дезінформували з приводу ймовірного народного повстання на Донбасі

Відомий журналіст, фотограф, письменник, автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко вважає, що президент Росії Володимир Путін зараз немає чіткого плану щодо України, зрозумівши, що він «втратив ініціативу, а його авантюра на Донбасі провалилася».

Таку думку Лойко висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Щоб наступати на Донбасі, треба 50 тисяч солдатів і офіцерів та відповідна кількість техніки. Техніка може бути, а 50 тисяч заледве нашкребеться. А щоб контролювати цю територію, потрібен уже мільйон солдатів. У Путіна немає і не може бути мільйона дієздатних військ, а не цих роздовбаїв у військовій формі, погано озброєних. Він насправді дуже розраховував на народне повстання, якого не відбулось. Його було дезінформовано», - сказав журналіст.

Також він вважає, що бойові дії на Донбасі були операцією-прикриттям Путіна для вирішення питання Криму.

«Тобто вони вторгаються на Донбас, трохи воюють там, торгуються з американцями, англійцями, а потім кажуть: добре, ми йдемо з Донбасу, але Крим – наш. Путін досі мислить категоріями як поділити світ. Ніхто нічого ділити з ним не буде», - припускає Лойко.

Водночас головною метою очільника Кремля письменник називає дестабілізацію України, а окупацію Донбасу він вважає одним з факторів такої дестабілізації.

«Так само, як і всілякі вибухи та вбивства, що відбуваються в Україні, як розстріл посеред вулиці Вороненкова (екс-депутата Держдуми РФ. – «Главком»). Він хоче показати світу, а головне – людям у Росії, що українська революція провалилася, нічого не досягла. Як сказав Олексій Навальний, Путін хоче довести своїм, що Україна лежить у руїнах, аби вони навіть не думали про свій Майдан», - резюмував автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко.

«Главком» також повідомляв, що письменник у травні презентує нову книгу за мотивами подій на Донбасі.