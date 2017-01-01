Луценко назвав своє найбільше досягення на посаді генпрокурора

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Юрій Луценко

Генпрокурор висловив подяку 240 нардепам, які проголосували за прийняття закону щодо заочного засудження

Своїм найбільшим досягненням на посаді генерального прокурора Юрій Луценко назвав завершення слідства і початок суду над екс-президентом Віктором Януковичем за державну зраду. Про це він сказав під час звітування у Верховній Раді.

«Досі саме Янукович був символом зла для Майдану і абсолютної більшості українців. Я як генпрокурор доведу це в суді», - зазначив він.

Принагідно Луценко висловив подяку 240 нардепам, які проголосували за прийняття закону щодо заочного засудження.

Раніше керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов повідомляв, що Луценко виступить зі звітом у парламенті цього тижня. А народний депутат від БПП Олексій Гончаренко називав дату - 24 травня.

Пізніше Луценко підтвердив намір виступити з доповіддю у Верховній Раді 24 травня.