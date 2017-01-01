Луценка хочуть бачити в Раді зі звітом про «гроші Януковича»

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Генпрокурор Юрій Луценко

Луценка запрошують до парламенту наступного тижня

Керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов пропонує наступного тижня запросити генерального прокурора Юрія Луценка до парламенту для звіту щодо повернення грошей Януковича.

Про це Герасимов сказав під час засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів ВР.

«Повернення грошей Януковича - це перш за все заслуга ГПУ. Вже склалася певна традиція, коли успіхи Генпрокуратури співпадають з активізацією критиканів... Ми можемо почути з перших уст всі ці питання... Пропоную запросити генпрокурора до парламенту наступного тижня, бо цього порядок денний вже сформований», - сказав Герасимов.

Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін також заявляв, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.

Джерело: Укрінформ