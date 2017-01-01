Луценко повідомив подробиці обшуків в Антимонопольному комітеті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко

За словами Луценка, обшуки в АМКУ проводились зранку, до початку робочого дня та без застосування спецназу

Силивики проводили обшуки в АМКУ без спецназу, вилучали документи по справі компанії Tedis Ukraine. Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«В АМКУ вранці до початку робочого дня без застосування спецназу зайшли слідчі для вилучення документів, що свідчать про сприяння монопольному становищу та невжиття передбачених законом дій керівництвом АМКУ. Справа в тому, що ряд інших українських компаній, які хотіли б займатися дистрибуцією тютюнових виробів, зверталися до АМКУ з метою змусити виробників сигарет зруйнувати монополію і співпрацювати з іншими дистриб'юторами.

Незважаючи на свої обов'язки, керівництво АМКУ не вдавався до таких заходів з демонополізації ринку, ніж на думку слідства, сприяло монопольному становищу компанії Мегаполіс Tedis Ukraine», - розповів Луценко.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура сьогодні вранці прийшла з обшуками в будівлю Антимонопольного комітету. У той же час генпрокурор Юрій Луценко повідомив в Facebook про проведення обшуків у справі монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів Tedis Ukraine та розкриття схеми особливо великого ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» (тепер - Tedis), зокрема громадянином РФ Кесаєвим, до якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Tedis призначені особи, які всі свої рішення узгоджувати з членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова»- одного з постачальників зброї терористичним організаціями «ДНР-ЛНР», - йдеться в повідомленні.

Прокурор підкреслив, що «для утримання монопольного становища фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів», однак не уточнив, яких.

За підрахунками Генпрокуратури, незважаючи на заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роках були виведені 2,5 млрд грн.