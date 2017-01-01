Луценко розповів, що близько 20 екс-посадовців часів Януковича уклали угоди зі слідством

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За словами Генпрокурора, особи, які уклали угоду зі слідством, визнали свою вину, сплатили відповідні штрафи

Близько 20 осіб з числа екс-посадовців часів президентства Віктора Януковича визнали свою вину й уклали угоди зі слідством.

Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія», передає прес-служба ГПУ.

«По новому законодавству людина, яка звинувачена в особливо тяжких злочинах, які не стосуються іншої особи, тобто, не вбивство, не зґвалтування, не розбій, може укласти угоду зі слідством. У нас на сьогодні близько 20 угод, які свідчать про те, що ці особи є членами злочинної організації на чолі з Януковичем, якими керували або Курченко, або Клименко, або інші діячі», — сказав він.

За словами Генпрокурора, особи, які уклали угоду зі слідством, визнали свою вину, сплатили відповідні штрафи.

«Деякі штрафи доходять до 5 млн дол. занесених до бюджету і дали покази на вище керівництво мафії. Процеси будуть не швидкими, але доказова база, я впевнений, у нас нормальна», — резюмував Луценко.