Луценко втратив «диктаторські» повноваження

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Генеральний прокурор Юрій Луценко

Генеральний прокурор втратив повноваження самостійно призначати на посади і знімати будь-кого

15 квітня набрав чинності закон України «Про прокуратуру» в частині виконання положень щодо функціонування органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Про це під час прес-конференції у м. Рівне повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, інформує прес-служба ГПУ.

«Зараз починається радикальна реформа у системі управління органів прокуратури в державі. Раніше генеральний прокурор мав повноваження особисто, самостійно призначати на посади і знімати будь-кого. Тепер все змінюється, згідно з чинним законодавством, з 15 квітня, я втратив «диктаторські» повноваження щодо призначень», – зазначив Луценко.

Він поінформував, що впродовж місяця буде сформовано органи прокурорського самоврядування. Також Луценко повідомив, що згідно з законом відбудуться збори працівників прокуратур усіх рівнів та центрального апарату, які оберуть делегатів для участі у Всеукраїнській конференції прокурорів, під час якої вже буде обрано членів до Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

За словами генерального прокурора, саме ці органи формуватимуть кадрову політику: від заступників генпрокурора до прокурорів району. «Це сповільнить кадрову роботу, але, мені здається, це дуже добре з огляду на те, що прокуратура перестане бути пострадянською. Я усвідомлюю, що виникне багато організаційних проблем, проте це крок у правильному напрямку, з будь-якими проявами тоталітаризму, в тому числі в прокуратурі, треба покінчити», – підсумував Луценко.