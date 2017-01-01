«Луганське енергетичне об'єднання» припиняє постачання електроенергії на окуповану територію

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Рішення вступає в силу вже найближчого вівторка

Подача електрики на окуповану Луганщину припиняється з 25 квітня

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» з 25 квітня припиняє постачання електроенергії в неконтрольовану урядом частину Луганської області.

Про це в ефірі місцевого телебачення заявив генеральний директор ЛЕО Володимир Грицай, повідомляє «Інтерфакс».

«Буквально вчора вранці ми отримали документи від ДП «Енергоринок», які підтверджені документом з Міненерговугілля за підписом міністра Ігоря Насалика, що з 25 квітня буде повністю припинено перетік електроенергії на неконтрольовану сторону. Відповідно, зараз наші технічні служби проводять певні заходи, і з 25-го квітня, з нуля годин, подача повинна бути повністю вимкнена», - сказав він.

Грицай додав, що, в тому числі, буде припинена подача електроенергії для потреб «Попаснянського водоканалу».

Нагадаємо, станом на 23 квітня у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.