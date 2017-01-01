Львівська влада назвала причину транспортного колапсу на Різдво

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Зупинки громадського транспорту у Львові на Різдво

Як заявили у міськраді, це сталося з технічних причин, і нікого за це не покарають

Відсутність у Львові громадського транспорту на своїх маршрутах упродовж 7-8 січня не варто називати бойкотом перевізників. Це сталося з технічних причин. Про це журналістам заявив очільник управління транспорту та зв'язку Львівської міськради Віктор Щир, повідомляє Tvoemisto.tv.

За словами Щира, системи й обладнання автобусів передбачають нормальну роботу при мінімальній температурі -20°C , а 7 січня, наприклад, термометр показував -23°C . Через це деякі автобуси взагалі не змогли завестися, інші – сходили з маршруту упродовж дня, бо замерзали двері й не витримувала паливна система.

На питання про те, яке покарання чекає перевізників, Щир відповів, що угоди, продовжені з ними до березня, не передбачають штрафних санкцій. До того ж, оскільки для невиїзду на маршрути були технічні причини, управління транспорту не має підстав для цього.

Щоб уникнути таких ситуацій у майбутньому, перевізники замінять антифриз (добавка до палива, що не замерзає. – Ред.), щоб він витримував мороз до -30 градусів, та присадки до пального (стабілізатор бензину. – Ред..), замінять фільтри й системи плат. За словами Щира, від сьогоднішньої ночі водії щогодини прогріватимуть транспорт, аби він зранку вже був готовим виходити на маршрут.

Нагадаємо, на вихідних львів'яни мали труднощі з пересуванням по місту на громадському транспорті: 7 січня на маршрути не виїхало понад 400 автобусів, наступного дня на 19-ти маршрутах не було жодної одиниці.