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Фото: @Elysee Макрон під час виголошення інавгураційної промови

У своїй інавгураційній промові Еммануель Макрон заявив, що має намір об'єднати весь французький народ

Еммануель Макрон офіційно проголошений президентом Франції. Про це повідомляє AFP в Тwitter.

«Макрон офіційно оголошений президентом Франції», - йдеться в повідомленні.

«Я гарантую, що наша країна отримає демократичне оновлення. Громадяни будуть мати голос. Їх будуть слухати», - заявив Макрон на церемонії інавгурації.

Крім того, згідно з повідомленням прес-служби Єлисейського палацу в Тwitter, в ході церемонії інавгурації Макрон заявив, що має намір об'єднати весь французький народ, а також наголосив на важливості миру і необхідності забезпечення свободи.

«Світ очікує, що ми будемо сильними», - сказав він.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції об 11:00 за Києвом. Вона розпочалась з того, що чинний на той час президент Франсуа Олланд зустрів наступника на червоній килимовій доріжці перед входом у Єлисейський палац. Вони увійшли всередину, де Олланд передав Макрону коди від ядерної зброї Франції та повідомив новому президенту «низку державних таємниць».

Згодом Олланд залишив Єлисейський палац під оплески присутніх.

Вже у понеділок, 14 травня, новий президент зробить свій перший офіційний візит до Берліна, де зустрінеться із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Джерело: РБК-Україна