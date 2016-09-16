Масштабна ДТП у Миколаєві: дві маршрутки врізалися в зерновоз

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Внаслідок ДТП кілька пасажирів маршруток дістали травми

Вчора ввечері, 14 лютого, на перетині вулиць Чигрина і Садової в Миколаєві зіткнулися сідельний тягач MAN з напівпричепом і дві маршрутки Mersedes Sprinter. Про це повідомляє видання «Новости-Н».

Маршрутки їхали по вулиці Прикордонній, з боку вулиці Третьої Слобідської в напрямку вулиці Московської.

«На перехресті навперейми маршрутці несподівано виїхав зерновоз, що рухався по вулиці Садовій, з боку вулиці Скороходова, в напрямку вулиці Чкалова. Обидві маршрутки врізалися в напівпричіп зерновоза», – пише видання.

Внаслідок ДТП кілька пасажирів маршуток дістали травми. Однак по медичну допомогу ніхто звертатися не схотів. Усі три автомобілі отримали механічні пошкодження.

Як пише видання, на момент аварії світлофор на перехресті не працював. При непрацюючому світлофорі вулиця Чигрина є головною по відношенню до вулиці Садової, тому зерновоз зобов'язаний був пропустити маршрутки.

Раніше повідомлялося про те, що на Миколаївщині зіткнулося два зерновози – водія затиснуло в кабіні.