Майно маріупольсьської фабрики «Roshen» можуть розпродати в березні

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Маріупольська фабрика

Акціонери Маріупольської кондитерської фабрики Roshen зберуться 20 березня

Акціонери Маріупольської кондитерської фабрики Roshen мають намір продати її майно і земельну ділянку. Згідно з повідомленням в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, таке рішення може бути прийнято на зборах 20 березня, повідомляє Ліга.Бізнес.

Майновий комплекс фабрики оцінили в 40 мільйонів гривень, земельну ділянку - в 25 мільйонів. Маріупольська кондитерська фабрика закінчила 2015 рік зі збитками 4,821 млн. грн.

Нагадаємо, що у квітні 2015 року акціонери фабрики вирішили ліквідувати підприємство. Виробничі потужності були переведені на Вінницьку фабрику.

Раніше стало відомо, що Roshen закриває Липецьку фабрику.

Липецька кондитерська фабрика «Рошен» заявила про плановане звільнення 697 осіб. Початок звільнення робітників – 24 квітня, закінчення – 31 липня.