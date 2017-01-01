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    У Путіна прокоментували рішення «Рошен» закрити фабрику в Липецьку

    • Сьогодні, 15:07
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    В Кремлі кажуть, що фабрика могла б і далі працювати

    Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав закриття фабрики «суверенним рішенням «Рошен», повідомляє ТАСС.

    «Це рішення (закриття фабрики Roshen, - ред.) власників. Компанія могла б продовжувати роботу, але якщо акціонери приймають таке рішення, це їх суверенне рішення», - заявив Пєсков.

    Нагадаємо, корпорація Roshen вирішила зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія). Також інформацію про закриття Липецької кондитерської фабрики підтвердили у прес-службі російського представництва компанії. 

    «Зазначається, що повну зупинку виробництва і консервацію виробничих і інфраструктурних об'єктів заплановано на квітень 2017 року. Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин», – повідомляється на сайті.

    Липецька кондитерська фабрика «Рошен» заявила про плановане звільнення 697 осіб. Початок звільнення робітників – 24 квітня, закінчення – 31 липня. 

    Джерело: ТАСС

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