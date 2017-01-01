Майже 300 осіб загинули під час водного фестивалю у М'янмі

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Святкування у М'янмі

За чотири дні святкування було зареєстровано 1200 кримінальних справ

Щонайменше 285 осіб загинули, більше тисячі постраждали в М'янмі під час головного національного свята - водного фестивалю Тінджан, що знаменує настання Нового року. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

За інформацією ЗМІ, за чотири дні святкування було зареєстровано в цілому 1200 кримінальних справ, пов'язаних з вбивствами, ДТП, вживанням наркотичних речовин і насильством.

Тінджан відзначається, коли Сонце із сузір'я Риб переходить в сузір'я Овна і, як правило, припадає на середину квітня. Свято є невід'ємною частиною буддистської традиції М'янми, хоча має індуїстські коріння.

За місцевими повір'ями, вода під час свята змиває з людини всі гріхи і недуги, несучи йому радість і удачу. Аналогічне свято існує також в сусідніх країнах - Таїланді, Камбоджі і Лаосі.

До слова, в понеділок в індійському Кашмірі щонайменше сто студентів отримали поранення під час сутичок із урядовими силами.