Майже 70% британців підтримують Brexit - соцопитування

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Brexit

Лише 22% британців під час соцопитування виступили проти виходу Великобританії з ЄС

Майже 70% британців підтримують вихід Великобританії зі складу Європейського союзу.

Про це випливає з опитування дослідницького центру YouGov.

Так, соціологи розділили опитаних на три категорії: люди, які хотіли і досі хочуть, щоб Великобританія вийшла зі складу ЄС (45% опитаних); люди, які спочатку були проти Brexit, однак тепер вважають, що уряд країни зобов'язаний виконати волю народу (23%) і противники Brexit (22%).

З усіх опитаних 9% людей не визначилися з позицією.

«Загалом 68% опитаних британців хотіли б бачити Великобританію поза складом Євросоюзу», - йдеться у повідомленні.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що після Brexit Євросоюз розшириться.