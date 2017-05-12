Майже 70% британців підтримують Brexit - соцопитування
- Сьогодні, 06:13
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Лише 22% британців під час соцопитування виступили проти виходу Великобританії з ЄС
Майже 70% британців підтримують вихід Великобританії зі складу Європейського союзу.
Про це випливає з опитування дослідницького центру YouGov.
Так, соціологи розділили опитаних на три категорії: люди, які хотіли і досі хочуть, щоб Великобританія вийшла зі складу ЄС (45% опитаних); люди, які спочатку були проти Brexit, однак тепер вважають, що уряд країни зобов'язаний виконати волю народу (23%) і противники Brexit (22%).
З усіх опитаних 9% людей не визначилися з позицією.
«Загалом 68% опитаних британців хотіли б бачити Великобританію поза складом Євросоюзу», - йдеться у повідомленні.
Раніше високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що після Brexit Євросоюз розшириться.Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер також заявляв, що вихід Британії з Європейського союзу може призвести до виходу Північної Ірландії зі Сполученого Королівства