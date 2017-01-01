Медведчук очікує, що Трамп зніме санкції з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Медведчук вважає, що відсутність підтримки з боку Трампа змусить українську владу виконувати Мінські угоди

Врегулювання конфлікту на Донбасі - пріоритетне завдання не США, не ЄС, а Україна. А тому нам самим потрібно його вирішувати, не чекаючи якихось планів дій або вказівок з «вашингтонського або брюссельського обкомів». Таку думку висловив лідер Громадського руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук.

Коментуючи резонансну статтю видання Politico «Україна платить за спроби перешкодити Трампу», Медведчук звернув увагу на вкрай непрофесійну і відверто провальну діяльність представників офіційного Києва під час президентських перегонів в США.

«Однак після програшу Клінтон ситуація в корені змінилася. Київ спробував дистанціюватися від скандалу. «Майже відразу ж після несподіваної перемоги Трампа над Клінтон стали підніматися питання про розслідування бухгалтерських книг і про самі книги», - пише Politico. У НАБУ «раптом» пригадали, що Манафорт не є українським громадянином, а Іван Винник - однопартієць Лещенка - відкрито заявив, що той «фактично втручався у внутрішні справи США, фальсифікуючи певні кримінальні провадження, пов'язані з керівником штабу Трампа Полом Манафортом ... і зіпсував ситуацію щодо можливості України якісно налагоджувати співпрацю з новим президентом», - зазначив Медведчук.

На його думку, реакція представників провладних політичних сил свідчить про марні спроби Києва налагодити відносини з новою адміністрацією Вашингтона.

«За інформацією ЗМІ, влада має намір вдатися до послуг лобістських фірм, зокрема компанії BGR... Правда, в прес-службі Адміністрації президента цю інформацію спочатку назвали недостовірною. А потім, буквально через кілька днів, заступник глави АП Дмитро Шимків визнав: BGR Group все-таки буде надавати Києву консультаційні послуги «з метою просування інтересів України в США», але... за гроші донорів», - нагадав Медведчук.

На його думку, прощальний подарунок адміністрації Обами, яка продовжила санкції проти Росії ще на рік, навряд чи стане приводом для тріумфування української влади.

«По-перше, Дональд Трамп уже заявив, що американські санкції можуть бути зняті з Росії в обмін на угоду про скорочення ядерної зброї. А по-друге, адміністрація США, що йде, в особі віце-президента Джо Байдена дала зрозуміти Києву, що Мінські угоди виконувати все одно доведеться», - підкреслив Медведчук.

При цьому він висловив надію на те, що відсутність підтримки з боку Трампа переконає навіть найзавзятіших прихильників війни «до переможного кінця» в необхідності виконати Мінські угоди і припинити кровопролиття на Донбасі.

«... Важливо розуміти: врегулювання конфлікту на Донбасі - це пріоритетне завдання не США, не ЄС, а України. А тому нам самим потрібно її вирішувати, не чекаючи якихось планів дій або вказівок з «вашингтонського або брюссельського обкомів». Причому вирішувати необхідно тут і зараз», - резюмував Медведчук.