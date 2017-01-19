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    Трамп сформував найгірший уряд в історії США – The Washington Post

    • Сьогодні, 12:41
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Ніколи ще жоден президент США не «збирав колекцію» з людей, котрі не мають належної кваліфікації

    Кабінет Дональда Трампа принесе із собою коктейль з етичних проблем, недосвідченості, неприязні до завдань відомств, які повинні очолити призначенці нового президента США, а також банального, але просто безпрецедентного невігластва, пише The Washington Post.

    «Все йде до того, що це буде найгірший кабінет в американській історії», – йдеться у статті.
    Видання наголошує, що чинний міністр енергетики США Ернест Моніц – авторитетний фізик-ядерник з великим досвідом управління науковими інститутами. А його наступник Рік Перрі колись пропонував скасувати міністерство енергетики.

    The Washington Post, цитуючи інші американські ЗМІ, зазначає: коли Трамп запропонував Перрі посаду міністра енергетики, той «охоче погодився, вважаючи, що візьме на себе роль глобального емісара американської нафтогазової індустрії, інтереси якої він тривалий час захищав у своєму рідному штаті». За кілька днів Перрі з'ясував: якщо Сенат його затвердить, йому доведеться керувати комплексом національної безпеки США і дбати про ядерний арсенал країни, сказано в статті.

    Отже, в 2012 році, будучи кандидатом у президенти США, Перрі пропонував скасувати міністерство, про роботу якого не мав ані найменшого поняття. «Після того як мене ознайомили з безліччю найважливіших функцій міністерства енергетики, – каже тепер Перрі, – я шкодую, що радив його скасувати».

    Видання перераховує ще кількох призначенців Трампа. Міністр фінансів Стівен Мнухін ніколи не працював в урядових органах і не має досвіду в тому, що стосується формування макроекономічної політики. Мнухін «не оприлюднив частку, яка належить йому в корпорації, зареєстрованої на Кайманових островах, а також особисті активи вартістю понад 100 млн доларів», цитує видання американську пресу.

    У міністра охорони здоров'я Тома Прайса «є звичка торгувати акціями компаній, пов'язаних з охороною здоров'я, на діяльність яких впливають складені ним закони», йдеться в статті.

    Міністр праці Енді Паздер – «пристрасний противник підвищення мінімальної зарплати і законів, що регулюють перерви на відпочинок і оплату понаднормової роботи».

    Скотт Прюїтт, глава Агентства з охорони довкілля (EPA), «схоже, обраний за те, що полум'яно пручається місії того відомства, яке він очолить», продовжує The Washington Post. Під час перебування генпрокурором Оклахоми він багато разів судився з EPA через спроби відомства домогтися дотримання законів про охорону природи.

    Радник з національної безпеки Майкл Флінн, «полум'яний ісламофоб і прихильник божевільних конспірологічних теорій, був звільнений зі свого останнього посту в урядових органах за погане управління довіреним йому відомством», нагадує видання.

    «Держсекретар Рекс Тіллерсон не має жодного досвіду роботи в уряді або на дипломатичній службі, але побував у багатьох країнах, де є нафта», – характеризує його оглядач. А досвід постпреда в ООН Ніккі Хейлі у зовнішньополітичній сфері «зводиться до кількох поїздок, пов'язаних із торгівлею, в часи її губернаторства Південної Кароліни», йдеться в статті.

    «Ніколи ще жоден президент США не збирав таку велику колекцію людей, котрі не мають належної кваліфікації та (або) зривали роботу відомств, які тепер буде їм довірено», – резюмує The Washington Post.

    Як відомо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

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