Якою буде інавгураційна промова Трампа? Розкрито деталі

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Виступ Дональда Трампа

Трамп готував свій виступ під впливом промов колишніх президентів Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді

Помічниця новообраного президента США Дональда Трампа Келлін Конвей розкрила деталі його інавгураційної промови.

За її словами, промова буде «елегантною, красивою, потужною і короткою», передає The Boston Herald.

Конвей додала, що Трамп готував виступ під впливом промов колишніх президентів Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді.

Нагадаємо, що церемонія інавгурації стартує об 11:30 ранку за місцевим часом. Наразі тривають останні репетиції та налаштування до церемонії інавгурації.

Як повідомлялося, Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.

Також Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.



