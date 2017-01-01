Якою буде інавгураційна промова Трампа? Розкрито деталі
- Сьогодні, 09:39
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Трамп готував свій виступ під впливом промов колишніх президентів Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді
Помічниця новообраного президента США Дональда Трампа Келлін Конвей розкрила деталі його інавгураційної промови.
За її словами, промова буде «елегантною, красивою, потужною і короткою», передає The Boston Herald.
Конвей додала, що Трамп готував виступ під впливом промов колишніх президентів Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді.
Нагадаємо, що церемонія інавгурації стартує об 11:30 ранку за місцевим часом. Наразі тривають останні репетиції та налаштування до церемонії інавгурації.
Як повідомлялося, Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.
Також Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.