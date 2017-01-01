  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Якою буде інавгураційна промова Трампа? Розкрито деталі

    • Сьогодні, 09:39
    • Розсилка
    Виступ Дональда Трампа
    Виступ Дональда Трампа

    Трамп готував свій виступ під впливом промов колишніх президентів Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді

    Помічниця новообраного президента США Дональда Трампа Келлін Конвей розкрила деталі його інавгураційної промови.

    За її словами, промова буде «елегантною, красивою, потужною і короткою», передає The Boston Herald.

    Конвей додала, що Трамп готував виступ під впливом промов колишніх президентів Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді.

    Читайте також

    Нагадаємо, що церемонія інавгурації стартує об 11:30 ранку за місцевим часом. Наразі тривають останні репетиції та налаштування до церемонії інавгурації.

    Як повідомлялося, Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.

    Також Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.


    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ