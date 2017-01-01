Медведчук похвалив владу за зняття з розгляду законопроектів, проти яких виступила УПЦ МП

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Акція протесту УПЦ МП під Радою

Медведчук вважає, що скандальні закони повинні назавжди бути зняті з порядку денного

Зняття з порядку денного скандальних законопроектів №4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають у державі, яку визнано Верховною Радою України державою-агресором» та №4128 «Про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)», - це перемога українського суспільства. Але влада повинна назавжди зняти такі питання з порядку денного, впевнений лідер «Українського вибору - права народу» Віктор Медведчук.

Коментуючи сьогоднішні події в Раді, він зазначив, що задовго до 18 травня - дня, на який було заплановано голосування з «антицерковних» законопроектів, - парафіяни УПЦ МП зверталися до українських парламентаріїв з проханням не приймати ці скандальні законопроекти. «За даними УПЦ МП, в травні 2017-го під зверненням із закликом зупинити законодавче свавілля і припинити дискримінацію церков було зібрано понад 300 тис. підписів українських громадян. У всіх регіонах України в православних церквах проходили молебні та молитовні стояння. Вранці 18 травня близько 10 тис. віруючих Української православної церкви з різних єпархій зібралися під стінами Верховної Ради на молебень», - сказав Медведчук.

Він підкреслив: за УПЦ МП заступилася не тільки Всесвітня рада церков, але і Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирило, який звернувся за допомогою до глав держав «нормандської четвірки», предстоятелів помісних православних церков, Папи Римського Франциска, генерального секретаря ООН та генерального секретаря ВРЦ.

«У день голосування заступник голови депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» заявив, що законопроекти про релігію зняті з порядку денного Ради, зазначивши при цьому: «Ми не просто тричі, а триста тричі повинні подумати перед тим, як взагалі в якісь питання, пов'язані з релігією і церквою, втручатися через законодавчі дії». Це без перебільшення перемога», - вважає Медведчук.

На його думку, в інтересах влади зняти зазначені законопроекти з порядку денного раз і назавжди.