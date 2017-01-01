Депутати не розглядатимуть скандальні законопроекти проти московської церкви

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Законопроекти, що стосуються УПЦ МП не готові до розгляду

Верховна Рада відмовилася від розгляду законопроектів про діяльність релігійних організацій, оскільки в сесійній залі відсутня необхідна кількість голосів для їх прийняття. Про це повідомив заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

«Не будуть розглядатися, тому що немає підтримки в залі», - заявив депутат і додав, що законопроекти не готові до розгляду.

Як відомо, ВР мала розглянути два законопроекти, що стосуються регулювання роботи релігійних організацій.

Йдеться про законопроекти № 4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Радою державою-агресором» та № 4128 «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)».

Автори законопроекту №4511 пропонують ввести особливий статус для релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в країні, яка визнана ВР державою-агресором, та передбачити правовий механізм регулювання діяльності вказаних релігійних організацій на території України. Серед іншого, законопроект передбачає призначення центрального та регіонального керівництва таких релігійних організацій після погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Міністерство культури та комітет ВР з питань культури і духовності рекомендують прийняти законопроект в першому читанні з подальшим його доопрацюванням.

Іншій законопроект – № 4128 – передбачає врегулювання процедури замін юрисдикційної належності релігійних громад. Кожен віруючий має право змінити релігійну підлеглість, а в багатьох населених пунктах люди вже не хочуть більш перебувати в Московському патріархаті. За цим законопроектом, закон «Про свободу совісті та релігійні організації» доповнюється таким дуже розпливчастим терміном як «самоідентифікація». В УПЦ МП вбачають в цьому ризики рейдерського захоплення їх храмів.

Джерело: Інтерфакс-Україна