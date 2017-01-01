Медведчук просить міністра назвати відповідальних за передачу з РФ ув’язнених українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Медведчук повідомив про те, що ще в кінці грудня 2016 року було досягнуто домовленості про передачу Україні українських громадян, які відбувають покарання в Криму і Краснодарському краї

Спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи Віктор Медведчук публічно зажадав від міністра юстиції Павла Петренка вказати час, місце і осіб, відповідальних за передачу громадян України, які відбувають покарання в Криму і Краснодарському краї.

«З величезним подивом сьогодні почув заяву міністра юстиції України Павла Петренка про те, що ведуться переговори і він очікує повернення в Україну 12 чи 16 осіб, які відбувають покарання в Криму, на території України», - написав Медведчук у зверненні.

Він повідомив про те, що ще в кінці грудня 2016 року було досягнуто домовленості про передачу Україні українських громадян, які відбувають покарання в Криму і Краснодарському краї.

«Я довів до відома представників влади, що російська сторона готова здійснити цю передачу. Для цього українській стороні необхідно вказати місце, час, а також осіб, які братимуть зазначених засуджених на кордоні з Україною. Протягом двох місяців я так і не почув відповідей на питання про місце і час передачі, хоча в Москві мене неодноразово запитували, коли Україна буде готова прийняти зазначених осіб. Звичайно, я передавав цю інформацію», - підкреслив Медведчук.

Сьогоднішню заяву міністра юстиції він розцінив як «підготовку чергової гучної піар-акції».

За інформацією Медведчука, після проведених переговорів в грудні 2016 року йому було передано список з 16 осіб - громадян України, яких російська сторона готова передати Україні. В даний час таких залишилося 14, так як двоє з них за минулі з грудня 2016 року місяці відмовилися повертатися на територію України, повідомив він.