Медведчук сумнівається, що українцям потрібне телебачення українською мовою

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Плакат на захист української мови

Громадський діяч виступив проти політики українізації ТБ-простору

Зобов'язавши телеканали вести три четверті мовлення українською мовою, Верховна Рада порушила права громадян і Конституцію України, заявив Віктор Медведчук, коментуючи результати сьогоднішнього голосування.

«Ігноруючи Конституцію України і грубо зневажаючи права громадян, Верховна Рада 269 голосами підтримала черговий дискримінаційний законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації». Цілком очевидно: головна причина того, що у ВР в черговий раз було піднято «мовне питання» (вкрай болюче для всього російськомовного населення країни), - це спроба посилити розкол в суспільстві, спровокувати новий виток протистояння. Прийнятий закон суперечить Конституції України, в статті 10 якої говориться, що у нас в країні «гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України», - зазначив Медведчук.

Він також поставив під сумнів зростання «попиту на національний аудіовізуальний продукт державною мовою» і обурення громадян «випадками невикористання державної мови при здійсненні діяльності в сфері телерадіомовлення, що призводить до різного роду суперечок і конфліктів», про що заявили автори законопроекту.

«Власники медіа були проти затвердження квот і навіть намагалися зірвати голосування з цього питання. А кому, як не їм, краще за все відомо, якою мовою медіа-продукт більш затребуваний і економічно вигідний!» - підкреслив Медведчук.